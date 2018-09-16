Свердловские власти объявили о приватизации совхоза, который судится с МУГИСО

15:40 | 18.09.2018

Фото: Михаил Калегин

«Фонд имущества Свердловской области» объявил аукцион по продаже 100 % акций акционерного общества «Совхоз «Сухоложский». Начальная цена продажи составляет 466 миллионов 424 тысячи рублей. Предприятие находится в селе Курьи Сухоложского района и занимается выращиванием зерновых. Численность работников акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» — 262 человека. Приватизации принадлежат более 50 нежилых зданий (здание телятника, столовой, склада, гаража, свинарники, пилорама и так далее), две квартиры, газопровод и более 10 земельных участков различного назначения.



Отметим, что в настоящее время между Министерством по управлению государственным имуществом и АО «Совхоз «Сухоложский» продолжается судебное разбирательство. МУГИСО требует взыскать с предприятия 9,1 миллиона рублей. По данным министерства, в 2015 году чистая прибыль совхоза, являвшегося государственным унитарным предприятием, после уплаты им налогов и иных обязательных платежей составила 36 миллионов 678 тысяч рублей, а согласно закону ГУПы должны перечислять в областной бюджет часть прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении. В областной бюджет было уплачено лишь 25 % вместо предусмотренных 50 % прибыли, оставшиеся 25 % сейчас и пытается взыскать МУГИСО.