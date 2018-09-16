В Новоуральске крупный пожар. Горит один из цехов обанкротившегося АМУРа

Крупный пожар полыхает в настоящий момент на площадях обанкротившегося завода «Автомобили и моторы Урала» на территории промышленной зоны в Новоуральске.Как сообщает газета «Нейва» на странице своей группы «ВКонтакте», ссылаясь на слова начальника СПЧ-1 Максима Леонова, в здании были нарушены требования пожарной безопасности.«При проведении резательных работ вспыхнул полиэтилен. Поскольку здесь его перерабатывают, его здесь очень большой объем. Сложность заключается и в том, что обрушилась кровля. Ситуация на настоящий момент тяжелая, но взята под контроль. Жертв нет», — рассказал изданию Леонов.В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области информацию о пожаре подтвердили, сказав, что сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания на территории промзоны в Новоуральске поступило в 10:22. Площадь пожара уже составляет 500 квадратных метров. В настоящее время в ликвидации возгорания принимают участие 7 единиц пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава. Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало.