Новости дня
14:33 | 18.09.2018
Фото: сайт КПРФ
В Екатеринбурге пройдёт очередной митинг КПРФ против пенсионной реформы
Как пишет лидер свердловских коммунистов, партия подавала заявку на проведение акции на площади 1905 года, но получила отказ от Министерства общественной безопасности Свердловской области, что, по словам Ивачёва, было «ожидаемо».
«Буквально через неделю состоится второе чтение людоедского закона о повышении пенсионного возраста, и мы продолжаем давление на депутатов Госдумы. Так как выборы в городскую думу прошли, у нас есть слабая, но все-таки надежда, что в протест вольются и другие партии», — написал Александр Ивачев.
Напомним, первый митинг КПРФ, собравший несколько тысяч человек, прошёл в Екатеринбурге 28 июля. Вторая акция коммунистов состоялась 2 сентября, буквально за неделю до выборов в городскую думу; кстати, прошла она на той же площадке, на которой состоится и третья, и собрала около полутора тысяч человек.
В этот же день, 22 сентября, в Екатеринбурге пройдёт ещё один митинг против пенсионной реформы. Федерация профсоюзов Свердловской области проведет его с 12 до 13 часов у памятника воинам-интернационалистам «Черный тюльпан». Акция уже согласована. Ожидается, что на митинг профсоюзов выйдут до 5 тысяч человек.
В середине июня этого года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Тогда правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Законопроект был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. В конце августа президент России Владимир Путин предложил более «мягкий» вариант повышения пенсионного возраста для женщин, снизив планку с 63 до 60 лет. Он также предложил установить льготы для многодетных матерей и граждан предпенсионного возраста. Предложения президента были оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму 6 сентября. Предполагается, что во втором и третьем чтениях законопроект будет принят в конце сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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