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14:20 | 18.09.2018

Charles Dharapak/AP/Scanpix/LETA

Посол США в России посетит Урал. Цель визита

Посол США в РФ Джон Хантсман, по некоторой информации, прилетит сегодня вечером, 18 сентября, в Екатеринбург. Точная цель визита неизвестна, однако его предшественники ранее проводили неофициальные встречи с местной «белоленточной» оппозицией. По данным источников, в среду, 19 сентября, Джон Хантсман весь день проведет в Верхней Салде, где заканчивается строительство завода, построенного совместно американским авиастроительным концерном Boeing и российским производителем титана «ВСМПО-Ависма».

В 2009 году компании открыли совместное предприятие с равными долями собственности — Ural Boeing Manufacturing (UBM), расположенное в Верхней Салде. Новое современное предприятие выполняет обработку титановых штамповок для самолетов Boeing 787-8 и 787-9 Dreamliner, а также Boeing 777. В декабре 2016 года пресс-служба «ВСМПО-Ависма» объявила о расширении мощностей завода на площадке ОЭЗ «Титановая долина», которую и намерен посетить Джон Хантсман. В условиях санкционного давления, оказываемого западными странами на Москву, а также агрессивного отношения к российским гражданам (яркий пример — находящаяся в тюрьме Мария Бутина) визит посла США является наглядным свидетельством политики двойных стандартов американского правительства.

Напомним, что Джон Хантсман был одобрен в качестве посла Соединенных Штатов в России Сенатом США в сентябре 2017 года. Он является одним из сторонников «ястребов» и неоднократно заявлял, что Россия будто бы «продолжает угрожать стабильности в Европе». В период президентства Барака Обамы Хантсман работал послом США в Пекине. За время своей работы в Китае он посетил Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район и даже принял участие в акции протеста в центре Пекина, назвав последнее совпадением и случайностью.

Мать Джона Хантсмана является прихожанкой церкви мормонов, сам Джон Хантсман также два года отслужил в мормонской миссии на Тайване. Представители Русской православной церкви считают , что «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны) является опасной сектой американского происхождения. Проповедников-мормонов учат использовать обман при вербовке новых членов.

По информации газеты «Калининградская правда» от 23.09.2000, «секта мормонов активно используется спецслужбами США и Германии в качестве прикрытия для проведения разведывательной деятельности по сбору закрытой информации (социально-политического, экономического и военного характера) на территории России, вмешательства во внутриполитические процессы, происходящие в стране, разжигания межконфессиональной розни».

© «Вечерние Ведомости»

 


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