В Екатеринбурге закрыли вегетарианское кафе после ревизии Роспотребнадзора

13:23 | 18.09.2018

Суд закрыл екатеринбургское вегетарианское кафе быстрого питания «ВегБургер» после проверки Роспотребнадзора, проведенной на основании обращения клиента. Деятельность заведения общепита приостановлена на 30 суток.



В ходе проведения надзорного мероприятия в деятельности кафе были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В частности, в производственном цехе не соблюдалась поточность технологических процессов, допускалось пересечение потоков чистой и использованной посуды, готовой кулинарной продукции и сырья, полуфабрикатов. Кроме этого, зона формирования готовых холодных блюд не оборудована бактерицидными лампами, производственный инвентарь не имеет маркировки; в холодильном оборудовании не соблюдаются нормы складирования, требования к товарному соседству продуктов.



Также на предприятии общественного питания ненадлежащим образом обрабатывается посуда, производственные помещения не обеспечены условиями для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены, нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря, пищевые отходы собираются в бачки, не имеющие крышек, доставка продуктов на предприятие осуществляется личным, неспециализированным автотранспортом сотрудников.



В суде сочли, что перечень нарушений является крайне большим, и вынесли суровое наказание о приостановлении деятельности. При этом вменяемая статья (6.6 КоАП РФ) предусматривает административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, поэтому бизнесмены еще легко отделались.