В Камышлове бывший топ-менеджер предприятия оказался на скамье подсудимых за невыплату заработной платы

12:36 | 18.09.2018

В Камышлове перед судом предстанет 38-летний бывший генеральный директор предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, которым занимались сотрудники Камышловского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области, в 2015–2016 годах руководитель компании, имея реальную возможность выплачивать заработную плату своим работникам, допустил образование задолженности перед более чем 50 подчинёнными. В общей сложности задолженность составила свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.



В ходе расследования по ходатайству следователя СКР судом наложен арест на квартиру в Екатеринбурге, принадлежащую обвиняемому, в качестве меры обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба потерпевшим. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



В Туринске же директор МУП ЖКХ «Водоканал» смог избежать уголовной ответственности. После вмешательства прокуратуры им была погашена задолженность по заработной плате за июль 2018 года перед 97 работниками муниципального предприятия на сумму более 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.