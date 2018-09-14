В Екатеринбурге религиозную организацию оштрафовали за трудоустройство мигрантки

21:26 | 17.09.2018

На фото: отделение "Благодати во Христе" на Уралмаше

Екатеринбургское отделение протестантской церкви «Благодать во Христе» оштрафовали за трудоустройство и сокрытие мигранта. Миссии грозит штраф размером 200 тысяч рублей.



Евангелисты взяли администратором гражданку Казахстана, но в полицию о сотруднице-иностранке не сообщили. В связи с этим в отношении миссии был составлен протокол об административном правонарушении. Суд оштрафовал религиозную организацию на 200 тысяч рублей.



«Представитель учреждения обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судья апелляционной инстанции оснований к отмене или изменению постановления первой инстанции не нашел. Решение оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе областного суда.



Фото: tripadvisor.ru