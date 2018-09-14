В Екатеринбурге сторонницу штаба Навального не выпускают из спецприёмника к врачам

21:11 | 17.09.2018

Фото: Facebook Ирины Норман

Администрация екатеринбургского спецприемника отказалась назначать медосвидетельствование Ирине Норман — волонтёру штаба оппозиционера Алексея Навального. Девушка болеет эпилепсией и нуждается в медикаментах и специальном режиме.



По словам юриста «Открытой России» Юлии Федотовой, которая цитирует администрацию спецприёмника, медицинское освидетельствование Норман «препятствует отбыванию административного ареста».



По словам Федотовой, в минувшую пятницу она подала заявление с просьбой провести медосвидетельствование в Кировский районный суд Екатеринбурга, но ответ от инстанции ещё не пришёл. Кроме того, юрист в пятницу подала заявление о прекращении отбывания ареста Норман в связи с эпилепсией, но на него ответа пока тоже не получила.



Напомним, Ирину Норман задержали на несанкционированном митинге против пенсионной реформы 9 сентября в Екатеринбурге. В отношении нее был составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ, так как это было уже повторное нарушение — ранее девушка была задержана на акции штаба Навального 7 октября прошлого года.



Кировский районный суд назначил Норман 15 суток ареста, несмотря на то, что она страдает эпилепсией — девушке требуются лекарства и специальный режим. В первую же ночь после ареста она попала в больницу. При этом суд заявил, что учел предоставленные девушкой справки: если бы у неё не было заболевания, ей бы грозило 30 суток ареста.