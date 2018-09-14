В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесменам, которые ради общей выгоды убили своего коллегу

20:36 | 17.09.2018

Фото: Aeterna.qip.ru; Беслан Наурузов

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор генеральному директору ООО «АКБ „Содействие“» Алексею Тиханову и его заместителю Антону Корепанову, признав их виновными в убийстве бизнесмена Беслана Наурузова и его адвоката Алексея Кощеева. В общей сложности преступники отсидят 33 года.



Как это ни странно, но Тиханову, организатору убийства, дали меньший срок, чем его заму. Итак, Алексея Тиханова посадят на 15 лет с последующим ограничением свободы на год, а его заместителя Корепанова — на 18 лет с аналогичным сроком ограничения свободы. Суд посчитал, что именно на его совести лежит убийство двоих людей.



Кроме того, Тиханов должен будет выплатить семье Наурузова компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей, Корепанов семьям Наурузова и Кощеева — 800 тысяч рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.



Как установил суд, между погибшим Наурузовым и Тихановым была договоренность, что последний предоставит бригаду рабочих для строительства объекта в Москве, однако бизнесмен не сделал этого. Тогда Наурузов настоятельно потребовал компенсировать понесённые им убытки и выплатить неустойку в размере 1,6 миллиона рублей или переоформить фирму Тиханова на него. Тиханов частично согласился с этим и выплатил коллеге чуть больше полумиллиона рублей, однако фирму на Наурузова переоформлять не стал — у него созрел план посерьёзнее.



25 мая прошлого года Наурузов со своим адвокатом приехал к Тиханову и Корепанову, чтобы посмотреть документы на фирму. Обратная дорога пролегала через трассу. Выгадав момент, Тиханов набросился на своего соперника и нанёс ему более 10 ножевых ударов. Аналогичное с Кощеевым проделал и Корепанов, только в придачу задушил обоих металлическим проводом. Тела погибших спрятали в разных местах лесного массива.



На судебном заседании мужчины признали свою вину лишь частично, ссылаясь на то, что никакого сговора не было, а потерпевшие сами напали на них.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ, отметили в пресс-службе облсуда.