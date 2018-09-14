Новости дня
20:36 | 17.09.2018
Фото: Aeterna.qip.ru; Беслан Наурузов
В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесменам, которые ради общей выгоды убили своего коллегу
Как это ни странно, но Тиханову, организатору убийства, дали меньший срок, чем его заму. Итак, Алексея Тиханова посадят на 15 лет с последующим ограничением свободы на год, а его заместителя Корепанова — на 18 лет с аналогичным сроком ограничения свободы. Суд посчитал, что именно на его совести лежит убийство двоих людей.
Кроме того, Тиханов должен будет выплатить семье Наурузова компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей, Корепанов семьям Наурузова и Кощеева — 800 тысяч рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.
Как установил суд, между погибшим Наурузовым и Тихановым была договоренность, что последний предоставит бригаду рабочих для строительства объекта в Москве, однако бизнесмен не сделал этого. Тогда Наурузов настоятельно потребовал компенсировать понесённые им убытки и выплатить неустойку в размере 1,6 миллиона рублей или переоформить фирму Тиханова на него. Тиханов частично согласился с этим и выплатил коллеге чуть больше полумиллиона рублей, однако фирму на Наурузова переоформлять не стал — у него созрел план посерьёзнее.
25 мая прошлого года Наурузов со своим адвокатом приехал к Тиханову и Корепанову, чтобы посмотреть документы на фирму. Обратная дорога пролегала через трассу. Выгадав момент, Тиханов набросился на своего соперника и нанёс ему более 10 ножевых ударов. Аналогичное с Кощеевым проделал и Корепанов, только в придачу задушил обоих металлическим проводом. Тела погибших спрятали в разных местах лесного массива.
На судебном заседании мужчины признали свою вину лишь частично, ссылаясь на то, что никакого сговора не было, а потерпевшие сами напали на них.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ, отметили в пресс-службе облсуда.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
17.09.2018
21:59 | 17.09.2018
Под Екатеринбургом грузовой поезд сбил двух пьяниц
21:11 | 17.09.2018
В Екатеринбурге сторонницу штаба Навального не выпускают из спецприёмника к врачам
20:36 | 17.09.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесменам, которые ради общей выгоды убили своего коллегу
19:59 | 17.09.2018
В центре Екатеринбурга столкнулись легковушка и грузовик
18:39 | 17.09.2018
Пермь примет 353 атлетов из 32 стран на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов
18:33 | 17.09.2018
Управление по вопросам миграции Пермского края информирует об изменениях в законодательстве
17:49 | 17.09.2018
Жители пермского дома, пострадавшего от взрыва, возвращаются в квартиры
17:47 | 17.09.2018
В Екатеринбурге во время урока умер школьник. У мальчика текли слезы и сильно болела голова
17:42 | 17.09.2018
Дмитрий Осипов участвует в работе межправительственной российско-индийской комиссии
17:34 | 17.09.2018
Департамент экономразвития Зауралья возглавил новый руководитель
17:28 | 17.09.2018
В Екатеринбурге трамвай наехал на женщину-пенсионерку
17:27 | 17.09.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов
17:17 | 17.09.2018
Житель Прикамья поймал грабителя
17:03 | 17.09.2018
Отопительный сезон на Химмаше под угрозой срыва
16:10 | 17.09.2018
Следователи предъявили обвинение мужчине, задержанному за убийство девочки в Каменске-Уральском
15:04 | 17.09.2018
В Екатеринбурге директора автосервиса отправили в колонию на три года за присвоение денег клиентки
14:49 | 17.09.2018
Максим Решетников: «Объединительные процессы в территориях проводятся в интересах их жителей»
14:39 | 17.09.2018
В Перми стартовал уникальный проект «Интерактивная история»
13:41 | 17.09.2018
«Марш безопасности» состоялся в Екатеринбурге
13:20 | 17.09.2018
Сотрудник Уральского Ростехнадзора предстал перед судом за взятку
13:14 | 17.09.2018
Более 15 тысяч жителей Прикамья вышли на старт «Кросса нации — 2018»
13:05 | 17.09.2018
В Перми ожидается существенное похолодание
12:57 | 17.09.2018
В Кургане задержанный мужчина напал с топором на полицейских
12:53 | 17.09.2018
На челябинских улицах ликвидируют проблему открытых люков
12:49 | 17.09.2018
На 15 процентов выросли доходы Свердловской области в 2018 году
12:13 | 17.09.2018
На Уралмаше до конца месяца откроют обновленный футбольный корт
12:07 | 17.09.2018
В Прикамье завершен ремонт Чусовского моста
11:28 | 17.09.2018
В Екатеринбурге начался отопительный сезон
11:27 | 17.09.2018
В Талице мужчина стал уголовником из-за невыплаты алиментов
10:54 | 17.09.2018
В Сысерти бывшего топ-менеджера предприятия осудили за невыплату зарплаты 300 рабочим
10:53 | 17.09.2018
Инвестор DARS Development озвучил новую концепцию курганского ТРЦ «ГиперСити»: «Это вымышленный город»
10:34 | 17.09.2018
В Екатеринбурге в результате ДТП утонул автомобиль. Водитель погиб
10:11 | 17.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 сентября 2018 года
10:09 | 17.09.2018
За минувшие сутки в Свердловской области сгорело два автомобиля
09:29 | 17.09.2018
Ночью в Екатеринбурге горело многоквартирник. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон
20:57 | 16.09.2018
В Екатеринбурге загорелась частная швейная мастерская
18:08 | 16.09.2018
Сезон работы фонтанов в Екатеринбурге подходит к концу
16:58 | 16.09.2018
Свердловские налоговики банкротят популярный у екатеринбуржцев горнолыжный комплекс
16:18 | 16.09.2018
Проверка на внимательность: в центре Екатеринбурга у пешеходного перехода появилась яма без какого-либо ограждения
14:54 | 16.09.2018
В Екатеринбурге в новостройке обвалился потолок
13:26 | 16.09.2018
Житель Прикамья осужден за причинение смертельных ожогов девушке
13:23 | 16.09.2018
До 1 ноября пермские арендаторы сохранят преимущества при выкупе земельных участков
13:17 | 16.09.2018
На региональной автомобильной дороге Полазна – Чусовой завершаются работы по ресайклингу
12:13 | 16.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице 8 Марта