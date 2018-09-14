В центре Екатеринбурга столкнулись легковушка и грузовик

Сегодня вечером, около 18:00, в самый час пик, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Бажова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Участниками дорожной аварии стали вазовская «четырнадцатая» и грузовой фургон Hyundai.В результате столкновения транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются инспекторами ГИБДД, которые приехали на место инцидента. Также к месту аварии была вызвана реанимационная бригада, однако о потерпевших не сообщается.