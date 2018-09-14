В Екатеринбурге во время урока умер школьник. У мальчика текли слезы и сильно болела голова

17:47 | 17.09.2018

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью ученика 5-го класса гимназии № 47. По предварительной информации, сегодня, 17 сентября, во время урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Учащийся пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт. Медицинский работник вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался.



По имеющейся информации, семья положительная, ребенок учился на отлично. Прокуратура выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По предварительным данным, сегодня занятий физической культурой в классе, в котором обучался гимназист, не было. Точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.



Сотрудники прокуратуры опрашивают педагогов и медицинских работников, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.