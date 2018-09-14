В Екатеринбурге трамвай наехал на женщину-пенсионерку

Сразу два ДТП с участием пешеходов и общественного транспорта произошли сегодня в Екатеринбурге. В обоих случаях пешеходы серьезно пострадали и были доставлены в больницу.Первый случай произошел ранним утром, в 06:30, на Привокзальной площади уральской столицы. 21-летний водитель маршрутки со стажем вождения 1 месяц наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП женщина-пешеход была доставлена в тяжелом состоянии в 23-ю ГКБ.Второе ДТП произошло спустя два часа на трамвайном кольце в микрорайоне ЖБИ. Водитель трамвая 32-го маршрута со стажем вождения 16 лет также допустила наезд на женщину-пешехода, которая неожиданно вышла на трамвайные пути. В результате инцидента пенсионерка 1932 года рождения в тяжелом состоянии была госпитализирована в 36-ю ГКБ, сообщает отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга.