Следователи предъявили обвинение мужчине, задержанному за убийство девочки в Каменске-Уральском

16:10 | 17.09.2018

Следователи предъявили обвинение 44-летнему Николаю Агееву, который совершил убийство 10-летней девочки в городе Каменске-Уральском. Её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 12 сентября 2018 года в квартире дома на улице Алюминиевой. Мужчине инкриминируется убийство ребенка. Наказание за это особо тяжкое преступление предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.



Ранее сообщалось, что подозреваемый установлен и задержан по горячим следам на территории Челябинской области в результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. Судом по ходатайству органов СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.



По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных в том числе на проверку причастности задержанного и к иным возможным преступлениям.



С учётом имеющейся оперативной информации о том, что задержанный может быть причастен к совершению иных преступлений, органы регионального СКР обращаются с просьбой к гражданам, кто мог пострадать от действий обвиняемого, сообщить имеющуюся информацию в Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по телефону 8 (343) 297-72-17, а также 8 (343) 297-71-61, по телефону областного главка полиции 8 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.