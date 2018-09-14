В Камышлове местного застройщика осудили по резонансному делу о мошенничестве

15:36 | 17.09.2018

Камышловский районный суд сегодня, 17 сентября, вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении скандального застройщика Дмитрия Блинова. Бизнесмен признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года со штрафом 300 тысяч рублей. Потерпевшим по данному делу проходил «Сбербанк России», ущерб финансовой организации составил около 30 миллионов рублей. Дело рассматривала судья Ольга Поторочина — именно она выносила приговор в отношении экс-главы Камышлова Михаила Чухарева.



Напомним, что история со стройками Блинова началась еще в 2008 году, когда он в лице ООО «Жилстрой-Столяриз» и несколько других организаций предложил горожанам оформить на них кредиты под строительство многоквартирного дома, пообещав, что будет сам выплачивать займы и проценты по ним, при этом квартиры являлись предметом залога.



«Помощь» обернулась тем, что наивные камышловцы остались и без квартир, и без денег. Причем те, кто оформил кредит в местном отделении Сбербанка, вынуждены годами платить «за воздух».



После того как денежные средства, полученные по кредитным договорам, оказывались на руках у граждан, они изымались Блиновым и использовались им по личному усмотрению. При этом граждане были вынуждены впоследствии лично расплачиваться по кредитам, и сейчас надеются, что на основании приговора в отношении Блинова суд пересмотрит гражданские дела о взыскании с них денежных средств по вновь открывшимся обстоятельствам.



«Лично я приговором доволен. Мы изначально не требовали крови, добивались, чтобы с нас сняли банковские долги. Тем не менее, осторожно относимся к вынесенному решению, так как ситуация до конца не ясна, несмотря на то, что у Сбербанка сейчас есть законные основания взыскивать ущерб с Блинова, а не с нас», – говорит Максим Клюев, один из свидетелей по делу.



Добавим, что в ноябре 2016 года Камышловский районный суд уже выносил приговор в отношении Блинова, признав его виновным по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), назначив наказание в виде 400 часов обязательных работ, и тут же снял с него судимость, амнистировав в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. В августе 2017 года президиум Свердловского областного суда приговор отменил, направив на повторное рассмотрение, только теперь уже переквалифицировав обвинение на мошенничество.