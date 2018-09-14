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15:04 | 17.09.2018
В Екатеринбурге директора автосервиса отправили в колонию на три года за присвоение денег клиентки
За выполнение заказа Кожурков затребовал 2 700 000 рублей, которые потерпевшая перевела на указанные им счета. Срок выполнения заказа был обозначен 1 декабря 2015 года. Однако ни к указанному сроку, ни через месяц автомобиль готов не был. Затем директор мастерской начал уклоняться от встреч с заказчицей. А потом и вовсе заявил, что ему необходимы дополнительные денежные средства для окончания работ в размере еще 2 миллионов.
В феврале 2016 года хозяйка автомобиля подала заявление в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли машину, а также финансовую и техническую документацию по проведенным исполнителем работам. По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Кожурков оправдывался, что работы им произведены и даже предоставил отчет о затратах на их проведение. Однако осуществленные в ходе следствия технические экспертизы показали, что сервис выполнил лишь малую часть заказа, которая только создавала видимость изменений. Фактическая стоимость этих работ вместе с закупкой техники составила около 500 тысяч рублей. Исследование же финансовых документов показало, что директор автомастерской умышленно завысил стоимость оборудования. Суммы, выплаченные работникам, производившим установку оборудования, также не соответствовали отчету.
Таким образом, следствию удалось доказать, что Кожурков умышленно присвоил денежные средства, вверенные ему заказчицей на выполнение работ. Тем самым он причинил потерпевшей значительный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 миллиона 192 тысячи 915 рублей. Суд признал подсудимого виновным по ч. 4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
© «Вечерние Ведомости»
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