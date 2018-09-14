Прокуратура проводит проверку в связи со смертельным случаем на Макаровском мосту

14:37 | 17.09.2018

Фото: ТАУ

В Екатеринбурге при реконструкции Макаровского моста в минувшую субботу, 15 сентября, при монтаже арматуры с помощью автокрана произошло замыкание, вследствие чего 1 человек погиб, а второй работник получил электротравму. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку исполнения требований безопасности и охраны труда в ООО «Подзембурстрой» в связи с несчастным случаем на производстве.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, в том числе соблюдению требований законодательства при проведении высотных работ.