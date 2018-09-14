«Марш безопасности» состоялся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел «Марш безопасности», в котором приняли участие несколько сотен человек (курсанты и слушатели Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, студенты и школьники, представители общественных организаций). Участники марша прошлись по центральным улицам города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Участие в марше также приняли представители регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России» и движения «За реальные дела».Марш безопасности прошел в преддверии открытия специализированной выставки технологий, товаров и услуг в области пожарной и общественной безопасности. На площадке перед ДИВСом для участников и гостей будет организована выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники. В день открытия выставки пожарные и спасатели устроят показательные выступления по ликвидации последствий ДТП, тушению пожара и спасению людей из огня и на воде.В ходе экспозиционной части выставки организаторы представят новейшие образцы пожарного оборудования, средств пожаротушения, оповещения, средств индивидуальной защиты. Кроме того, жителям области представится возможность ознакомиться со всеми способами обеспечения пожарной безопасности в домашних условиях и правилами поведения при чрезвычайных ситуациях.