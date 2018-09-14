Сотрудник Уральского Ростехнадзора предстал перед судом за взятку

13:20 | 17.09.2018

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении бывшего главного государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора Дениса С. Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия (бездействие), совершенные в крупном размере.



По данным следствия, сотрудник Ростехнадзора, проверяя деятельность нескольких объектов агрофирмы в городах Кировграде и Красноуральске в конце 2017 года, установил, что на ввод в эксплуатацию газопотребляющего оборудования отсутствует необходимая разрешительная документация. При этом он предложил руководству компании не составлять акт о выявленных нарушениях, потребовав 500 тыс. рублей. При получении половины денег из озвученной суммы сотрудник Ростехнадзора был задержан оперативниками ФСБ.



Отметим, что инкриминируемая статья (ч. 5 ст. 290 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Рассматривать уголовное дело будет судья Екатерина Шопоняк, которая выносила приговор по делу блогера Руслана Соколовского.



Добавим, что изначально уголовное дело в отношении Дениса С. было направлено в суд в марте 2018 года, однако по решению суда возвращено в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.