На 15 процентов выросли доходы Свердловской области в 2018 году

12:49 | 17.09.2018

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Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, объем доходов в областной бюджет за период с января по август 2018 года вырос и составил 159,7 млрд рублей. При этом стоит отметить, что поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет составили 147,6 млрд рублей, что на 15 %, или на 19,3 млрд рублей в денежном исчислении, выше уровня поступлений за аналогичный период 2017 года.



Так, на 0,2 млрд рублей выросли безвозмездные перечисления из федерального бюджета, составив на отчётную дату 10,4 миллиарда.



Подрос индекс промышленного производства в регионе, с начала года этот показатель составил 108,2 % к уровню прошлого года.



Увеличилась начисленная среднемесячная заработная плата, в период с января по июнь 2018 года она составила 36,7 тыс. рублей, таким образом, рост к уровню января — июня 2017 года составил 10,1 %.



За восемь месяцев 2018 года выросли до 57,3 млрд рублей и доходы от уплаты налога на прибыль организаций, что на 9,4 млрд превысило показатель собираемости данного налога за аналогичный период 2017 года.



Увеличились на 5,3 млрд поступления по налогу на доходы физических лиц, принеся бюджету за отчётный период 43,6 млрд.



На 1,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились сборы по налогу на имущество организаций, в результате общая сумма поступлений от данного налога в бюджет области составила 22 млрд рублей.