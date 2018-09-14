На Уралмаше до конца месяца откроют обновленный футбольный корт

12:13 | 17.09.2018

Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф

На Уралмаше совсем скоро появится новый футбольный корт и баскетбольная площадка. Строительство спортивных объектов ведется во дворе на улице Черноярской, 10а, где расположен детско-юношеский центр. Уже проведены работы по обновлению фундамента, в дальнейшем пройдет установка всех необходимых конструкций. Работы планируется завершить до конца сентября.



Как сообщают в администрации Орджоникидзевского района, на корте будет уложено новое искусственное травяное покрытие, на баскетбольной площадке — резиновое. Кроме того, футбольный корт получит стеклопластиковое ограждение и новые ворота. На баскетбольной площадке уже появились новые щиты и корзины для игр.



Отметим, что в 2018 году полную реконструкцию и профессиональное искусственное покрытие уже получили три корта Орджоникидзевского района Екатеринбурга: на улице Уральских Рабочих, 42, на улице Старых Большевиков, 52, на улице Новаторов, 8. Официальное открытие этих площадок было приурочено к началу нового учебного года и состоялось 3 сентября.