В Талице мужчина стал уголовником из-за невыплаты алиментов

11:27 | 17.09.2018

В Талице мужчину привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов на содержание своего десятилетнего сына и восьмилетней дочери. Долг составил более 360 тысяч рублей. Сотрудники Талицкого районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области, на исполнении которых находилось исполнительное производство в отношении должника, неоднократно принимали меры по взысканию задолженности, объявляя его в розыск. Приставы даже добились, чтобы его трудоустроили рабочим в товарищество собственников жилья. Однако, проработав там два месяца и заплатив 8 тысяч рублей в счет погашения задолженности алиментов, должник уволился.



Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. Будучи привлеченным к административной ответственности и отбыв наказание в виде обязательных работ, должник продолжил уклоняться от уплаты алиментов и мер к трудоустройству не принимал.



В связи с этим за невыплату алиментных платежей должник был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ.