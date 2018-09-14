В Сысерти бывшего топ-менеджера предприятия осудили за невыплату зарплаты 300 рабочим

10:54 | 17.09.2018

Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ЗАО «Завод элементов трубопроводов» Льва Лившица. Он признан виновным в сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам в крупном размере, частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности, и полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Суд назначил Льву Лившицу наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», умышлено сокрыл денежные средства предприятия на общую сумму 107 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.



Кроме этого, государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц умышленно длительное время не выплачивал заработную плату работникам предприятия, накопив многомиллионные долги перед многочисленным трудовым коллективом. Всего по уголовному делу потерпевшими признано свыше 300 работников ЗАО «Завод элементов трубопроводов».



Правда, как отмечает корреспондент veved.ru, за счет каких средств господин Лившиц будет выплачивать штраф в размере 650 тыс. рублей, неизвестно. В августе прошлого года решением Арбитражного суда Свердловской области он был признан банкротом (кредиторами выступают ПАО «Сбербанк России», АО «Банк ВТБ» и налоговики). Сумма долга составляет более 51 миллиона рублей, введена процедура реализации имущества.