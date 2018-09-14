В Екатеринбурге в результате ДТП утонул автомобиль. Водитель погиб

10:34 | 17.09.2018

Фото: Гоша Скворцов, группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Сегодня, 17 сентября, утром, на выезде с улицы Космонавтов в сторону Верхней Пышмы произошло ДТП. Автомобиль, вылетев с дороги, утонул в болоте, которое находится практически рядом с проезжей частью. Водитель машины по какой-то причине не смог покинуть автомобиль и погиб.



На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.



В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга подтвердили факт гибели водителя, добавив, что на месте происшествия работают инспекторы, выясняются все обстоятельства произошедшего, подробности будут сообщены позже.