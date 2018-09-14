Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 сентября 2018 года

10:11 | 17.09.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

За прошедшие сутки с 08:00 16.09.2018 до 08:00 17.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 121 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 83 противоправных деяния. Из них одно убийство, пять грабежей, 21 кража чужого имущества, в том числе две квартирные, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе один сбыт.



За минувшие сутки на территории области проведено 23 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 8460 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 198 сотрудников полиции, 41 представитель частных охранных предприятий, 15 членов ДНД, 8 волонтеров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.