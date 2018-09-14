За минувшие сутки в Свердловской области сгорело два автомобиля

10:09 | 17.09.2018

Накануне поздним вечером в Екатеринбурге на ул. Высоцкого загорелся автомобиль Toyota. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут. В результате возгорания повреждены кузов и салон транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Следующий пожар произошел уже ранним утром в Первоуральске на ул. Крылова. Сгорели салон и панель приборов автомобиля Daewoo Nexia. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 3 человека личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут.