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09:29 | 17.09.2018
Фото: ИА «Ночные новости»
Ночью в Екатеринбурге горело общежитие. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон
Пожар начался в одной из квартир, расположенных на первом этаже двухэтажного здания. Огонь достаточно быстро охватил комнату, а дым заполнил оба этажа и лестничные пролёты. Поэтому ещё до приезда пожарных жители, которые не могли спуститься по лестничным маршам из-за сильной задымлённости, начали выпрыгивать из окон второго этажа, чтобы спастись. Таким образом горящее здание покинули 10 человек. Те, кто уже оказался на улице, расстилали под окнами одеяла. К счастью, никто при этом не пострадал.
Прибывшие к месту ЧП пожарные сразу подняли ранг пожара до 1-БИС и начали эвакуацию. С помощью 3-коленной лестницы со второго этажа дома были эвакуированы 13 человек, в том числе 3 детей, ещё 5 человек были выведены из здания с помощью спасательных устройств.
В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 человек личного состава подразделений МЧС.
В 03:33 огонь локализован, в 03:39 было ликвидировано открытое горение, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 05:14 утра.
В результате пожара огнём повреждены: домашнее имущество, внутренняя отделка и пол в квартире, расположенной на 1-м этаже здания, а также пол и стены коридора.
Сейчас оставаться в здании общежития нельзя. Первый этаж затоплен, всё в дыму и копоти. Во многих комнатах дома нет окон, так как при эвакуации жильцов пожарным пришлось срывать решётки и выбивать стёкла.
В настоящее время сотрудниками МЧС совместно с администрацией Кировского района решается вопрос о расселении жильцов пострадавшего от пожара общежития.
© «Вечерние Ведомости»
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