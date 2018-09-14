Ночью в Екатеринбурге горело общежитие. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон

Прошедшей ночью на улице Комвузовской в Екатеринбурге загорелось общежитие. Сообщение на пульт МЧС поступило в 03:22.Пожар начался в одной из квартир, расположенных на первом этаже двухэтажного здания. Огонь достаточно быстро охватил комнату, а дым заполнил оба этажа и лестничные пролёты. Поэтому ещё до приезда пожарных жители, которые не могли спуститься по лестничным маршам из-за сильной задымлённости, начали выпрыгивать из окон второго этажа, чтобы спастись. Таким образом горящее здание покинули 10 человек. Те, кто уже оказался на улице, расстилали под окнами одеяла. К счастью, никто при этом не пострадал.Прибывшие к месту ЧП пожарные сразу подняли ранг пожара до 1-БИС и начали эвакуацию. С помощью 3-коленной лестницы со второго этажа дома были эвакуированы 13 человек, в том числе 3 детей, ещё 5 человек были выведены из здания с помощью спасательных устройств.В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 человек личного состава подразделений МЧС.В 03:33 огонь локализован, в 03:39 было ликвидировано открытое горение, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 05:14 утра.В результате пожара огнём повреждены: домашнее имущество, внутренняя отделка и пол в квартире, расположенной на 1-м этаже здания, а также пол и стены коридора.Сейчас оставаться в здании общежития нельзя. Первый этаж затоплен, всё в дыму и копоти. Во многих комнатах дома нет окон, так как при эвакуации жильцов пожарным пришлось срывать решётки и выбивать стёкла.В настоящее время сотрудниками МЧС совместно с администрацией Кировского района решается вопрос о расселении жильцов пострадавшего от пожара общежития.