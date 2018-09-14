18:08 | 16.09.2018

mota.ru

Сезон работы фонтанов в Екатеринбурге подходит к концу. Так, сегодня одним из первых был закрыт фонтан в сквере Люльева на Уралмаше.



Как сообщается на сайте администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, сегодня были произведены работы по сливу воды, очистке чаши фонтана и консервации электроники. Также поверх сооружения были установлены бетонные перекрытия. Вновь фонтан заработает весной 2019 года.



Отметим, что в ближайшее время фонтаны закроются и в других районах Екатеринбурга.