Свердловские налоговики банкротят популярный у екатеринбуржцев горнолыжный комплекс

16:58 | 16.09.2018

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Центр спортивных развлечений «Уктус» — компания является собственником комплекса зданий и сооружений лыжероллерной трассы на Уктусских горах в Екатеринбурге. Именно услугами ООО «Центр спортивных развлечений «Уктус» пользуются екатеринбуржцы, которые арендуют горные и беговые лыжи, сноуборды и тюбинги, когда приезжают на один из самых популярных природных объектов в уральской столице. Сумма исковых требований налоговиков к предприятию составляет чуть более одного миллиона рублей. Заявление пока не принято к производству.