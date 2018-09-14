В Екатеринбурге в новостройке обвалился потолок

14:54 | 16.09.2018

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В Екатеринбурге, в одной из квартир новостройки на улице Академика Сахарова, ночью обвалился потолок, сообщили владельцы квартиры в пабликах «Инцидент Екатеринбург» и «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».



Внушительного размера куски штукатурки упали буквально туда, где находится спальное место владельцев квартиры. Хозяева квартиры успели в последнюю секунду отбежать от опасного места.



К счастью, пострадавших нет, однако имущество повреждено. На место выезжала полиция и управляющая компания.



Отметим, что дому, где обвалился потолок, нет и года.