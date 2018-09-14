Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 сентября 2018 года

11:57 | 16.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 15.09.2018 до 08:00 16.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 116 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 66 противоправных деяний. Из них два убийства, два факта причинения тяжкого вреда здоровью, 18 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирные, один факт неправомерного завладения автотранспортом, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 97 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 149 700 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 996 сотрудников полиции, 7 сотрудников Росгвардии, 257 представителей частных охранных предприятий, 173 члена ДНД, 166 волонтеров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.