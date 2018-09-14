Синоптики предупреждают: в Свердловской области ожидаются заморозки и сохраняется высокая пожароопасность

11:47 | 16.09.2018

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В Свердловской области действуют сразу два штормовых предупреждения, сообщают синоптики.



По информации Уральского Гидрометцентра, с 15 по 17 сентября на севере региона сохранится высокая пожарная опасность – 4-й класс горимости леса по региональной шкале.



Однако при этом местами на Среднем Урале возможны заморозки: 16 и 17 сентября температура воздуха опустится до -2 градусов, заморозки ожидаются не только в воздухе, но и на поверхности почвы.