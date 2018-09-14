Серьёзное ДТП произошло воскресным утром в центре Екатеринбурга

Как сообщают подписчики группы «Инцидент Екатеринбург», сегодня, 16 сентября, утром на регулируемом перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка не смогли разъехаться два легковых автомобиля, Honda и Nissan. Кто-то из них явно пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, в чем, безусловно, придётся разбираться сотрудникам Госавтоинспекции.В результате ДТП автомобили серьёзно пострадали, как пишут очевидцы. К счастью, обошлось без жертв.Как и предполагали подписчики группы «Инцидент Екатеринбург», по предварительной информации Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель автомобиля Honda, который пытался проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.— Автомобиль Honda двигался по улице Малышева в направлении улицы Луначарского. Водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время по улице Мамина-Сибиряка через перекрёсток двигался автомобиль Nissan, произошло столкновение, — прокомментировали ситуацию в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.