Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


11:21 | 16.09.2018

Фото: Кира Лунева, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В Екатеринбурге, в переулке Красном, в результате поджога сгорели две иномарки

Ранним воскресным утром, в 04:29, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в переулке Красном в Екатеринбурге, там, на дворовой парковке, горел автомобиль.

К месту пожара выехали 2 единицы техники и 5 человек личного состава, которые буквально в течение 2 минут потушили возгорание, однако автомобиль спасти не удалось.

В результате пожара практически полностью уничтожен автомобиль Toyota Camry и серьёзно пострадал стоящий рядом Hyundai Solaris, у которого огонь повредил кузов и салон.

Как пишут подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», крайне расстроенный владелец Toyota Camry уверяет, что автомобиль подожгли.

В Екатеринбурге, в переулке Красном, в результате поджога сгорели две иномаркиФото: Кира Лунева, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:08 | 16.09.2018
Сезон работы фонтанов в Екатеринбурге подходит к концу

16:58 | 16.09.2018
Свердловские налоговики банкротят популярный у екатеринбуржцев горнолыжный комплекс

16:18 | 16.09.2018
Проверка на внимательность: в центре Екатеринбурга у пешеходного перехода появилась яма без какого-либо ограждения

14:54 | 16.09.2018
В Екатеринбурге в новостройке обвалился потолок

13:26 | 16.09.2018
Житель Прикамья осужден за причинение смертельных ожогов девушке

13:23 | 16.09.2018
До 1 ноября пермские арендаторы сохранят преимущества при выкупе земельных участков

13:17 | 16.09.2018
На региональной автомобильной дороге Полазна – Чусовой завершаются работы по ресайклингу

12:13 | 16.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице 8 Марта

11:57 | 16.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 сентября 2018 года

11:47 | 16.09.2018
Синоптики предупреждают: в Свердловской области ожидаются заморозки и сохраняется высокая пожароопасность

11:44 | 16.09.2018
Серьёзное ДТП произошло воскресным утром в центре Екатеринбурга

11:21 | 16.09.2018
В Екатеринбурге, в переулке Красном, в результате поджога сгорели две иномарки

11:06 | 16.09.2018
В Екатеринбурге на ЖБИ автомобиль сбил подростка

10:55 | 16.09.2018
На улице Комсомольской в Екатеринбурге сгорел автобус

15.09.2018

19:29 | 15.09.2018
Екатеринбуржцев приглашают на ночной забег в ЦПКиО

комментариев: 1

19:13 | 15.09.2018
В Екатеринбурге мужчина поджёг балкон друга, выбросив окурок сверху

17:14 | 15.09.2018
Екатеринбурженку приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство мужа через месяц после свадьбы

16:53 | 15.09.2018
Юрий Чайка заложил в Екатеринбурге капсулу времени

16:38 | 15.09.2018
В Верхней Пышме открылся первый международный турнир по армрестлингу

15:06 | 15.09.2018
Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского заключили под стражу на два месяца

14:46 | 15.09.2018
На трассе Екатеринбург — Тюмень девушка попала под бензовоз

14:32 | 15.09.2018
В Екатеринбурге нашли школьницу из Копейска: девочка спала на лавочке

12:04 | 15.09.2018
Прокуратура, МВД и СК проводят проверку по факту пожара в Ивделе, в результате которого пострадали шестеро детей

11:03 | 15.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 сентября 2018 года

09:12 | 15.09.2018
В Екатеринбурге у подростка украли велосипед: даже при свете дня этот процесс занял у грабителя не больше минуты

09:08 | 15.09.2018
«Либеральный город»: Эдуард Лимонов прибыл в Екатеринбург, чтобы презентовать новый роман

09:05 | 15.09.2018
Жителя Екатеринбурга прописали на несуществующей улице

09:01 | 15.09.2018
На Урале раскрыто дело с подброшенным к детскому саду телом мужчины

14.09.2018

22:13 | 14.09.2018
В Екатеринбург прилетел генпрокурор России Юрий Чайка. Он поздравит УрГЮУ с юбилеем

21:28 | 14.09.2018
В Свердловской области разыскивается пропавший пенсионер

20:43 | 14.09.2018
В Екатеринбурге за 72 миллиона рублей продают пентхаус с видом на акваторию Городского пруда

20:12 | 14.09.2018
В октябре в Прикамье стартует «Парламентский урок — 2018»

20:06 | 14.09.2018
Продолжается реализация проекта «Пермяк, вернувшийся домой»

19:59 | 14.09.2018
Без него учебный год не начнётся: в Екатеринбурге стартует крестный ход в честь 1 Сентября

19:55 | 14.09.2018
Ипотека для молодых семей может стать более доступной

19:37 | 14.09.2018
Улица Военная в Екатеринбурге будет закрыта до 30 сентября

18:19 | 14.09.2018
В Ирбитском районе выпускники получили аттестат только после угроз обратиться в прокуратуру

17:45 | 14.09.2018
Следователи проводят проверку по факту задымления в лифте екатеринбургской больницы, где застряла женщина с ребенком

17:12 | 14.09.2018
Умер уральский поэт и писатель Александр Верников

16:59 | 14.09.2018
Со стены дома в центре Екатеринбурга на головы людей падают куски штукатурки

16:44 | 14.09.2018
Tele2 подводит итоги конкурса среди социальных предпринимателей

16:39 | 14.09.2018
На Урале будут судить собственника подстанций, который не платил поставщикам энергоресурсов

16:37 | 14.09.2018
На выходные в Перми закроют движение транспорта по Братьев Вагановых

16:09 | 14.09.2018
Депутат Госдумы возглавит конкурсную комиссию по благоустройству в Челябинской области

15:56 | 14.09.2018
Пермский край продолжает улучшать показатели социально-политической устойчивости

15:49 | 14.09.2018
Отличаются только номерами: в Екатеринбурге появилось 47 улиц Баритовых

комментариев: 2

15:47 | 14.09.2018
В Перми почтили память погибших при крушении Boeing 737

15:23 | 14.09.2018
В Кольцово у екатеринбуржца изъяли кастет, который он вез с Кипра в подарок другу

15:18 | 14.09.2018
Дело бывшего высокопоставленного сотрудника свердловской прокуратуры поступило на пересмотр в облсуд

15:15 | 14.09.2018
Число миллиардеров на Среднем Урале значительно выросло


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 