В Екатеринбурге, в переулке Красном, в результате поджога сгорели две иномарки

Фото: Кира Лунева, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Ранним воскресным утром, в 04:29, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в переулке Красном в Екатеринбурге, там, на дворовой парковке, горел автомобиль.К месту пожара выехали 2 единицы техники и 5 человек личного состава, которые буквально в течение 2 минут потушили возгорание, однако автомобиль спасти не удалось.В результате пожара практически полностью уничтожен автомобиль Toyota Camry и серьёзно пострадал стоящий рядом Hyundai Solaris, у которого огонь повредил кузов и салон.Как пишут подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», крайне расстроенный владелец Toyota Camry уверяет, что автомобиль подожгли.