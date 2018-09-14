В Екатеринбурге на ЖБИ автомобиль сбил подростка

11:06 | 16.09.2018

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Вчера, 15 сентября, днем водитель автомобиля Fiat Doblo сбил 15-летнего юношу на пешеходном переходе. Пострадавший был доставлен в детскую больницу № 9, где медики диагностировали компрессионный ушиб левой голени и грудной клетки.



По информации ГИБДД, подросток переходил зебру на запрещающий сигнал светофора, однако по словам самого пострадавшего, он начал движение на зеленый сигнал светофора, но, вероятно, во время перехода произошла смена сигналов светофора.



В результате подросток не заметил, как автомобили начали движение, а водитель Fiat Doblo Fiat, 27-летний молодой человек, не успел вовремя остановиться и зацепил подростка правой передней стороной машины.