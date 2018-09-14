На улице Комсомольской в Екатеринбурге сгорел автобус

10:55 | 16.09.2018

Фото: Hanna Kina, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Прошедшей ночью, в 02:36, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Комсомольской, 71, в Екатеринбурге.



К месту пожара выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава подразделений МЧС. С пожаром огнеборцы справились за 6 минут, но тем не менее огонь успел полностью уничтожить автобус SETRA, находившийся на стоянке на территории предприятия, ещё у одного автобуса этой же марки повреждены кузов и салон.



К счастью, обошлось без пострадавших. В причинах возгорания автобуса будут разбираться дознаватели.