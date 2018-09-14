Екатеринбуржцев приглашают на ночной забег в ЦПКиО

19:29 | 15.09.2018

Фото: пресс-служба парка

Буквально через полчаса в парке им. Маяковского начнётся забег на 10 километров. Горожан приглашают принять участие.



Laser night run — так называется забег — входит в цикл традиционных беговых событий столицы Урала наряду с Международным марафоном «Европа — Азия», забегом «Майская гроза» и Зимним полумарафоном.



Сегодня участников ждёт интересная программа: лазерное и световое шоу, а также атмосфера «Бегущего по лезвию». Организаторы разделили путь на две дистанции — 3 и 10 км. Забег на три километра начался в 19:00, но у активных горожан ещё есть возможность попасть на длинную дистанцию, забег на которой стартует в 20:00.



В 22 часа — окончание соревнований и награждение победителей.



Напомним, сегодня днём состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018». В спортивном мероприятии приняло участие более 47 тысяч человек.