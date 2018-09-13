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19:13 | 15.09.2018

Фото: Сообщество "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге мужчина поджёг балкон друга, выбросив окурок сверху

Сегодня вечером в Екатеринбурге на улице Чайковского,15 загорелся один из балконов жилого дома. Виной тому – не хозяева, а соседи. Когда живущий этажом выше мужчина бросил окурок вниз, тот попал прямо на соседский балкон. Сразу же загорелось сушившееся на нём бельё.

«Повреждено домашнее имущество на балконе квартиры на четвертом этаже дома. В тушении пожара были задействованы три пожарные машины и шесть человек личного состава», –- сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, дальше балкона пламя не пошло. Никто из людей не пострадал.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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