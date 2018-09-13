Екатеринбурженку приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство мужа через месяц после свадьбы

17:14 | 15.09.2018

Фото: аккаунт Татьяны в соцсети "ВКонтакте"

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам колонии 44-летнюю предпринимательницу Татьяну Куликову, которая убила своего мужа через месяц после свадьбы. Во время следствия женщина была беременна. От стресса её ребёнок умер в утробе.



Супруг Куликовой был вдвое младше её. Парадоксально, но футболист, игравший в команде «Урал без наркотиков», по словам супруги, был наркозависимым. В день трагедии, 12 мая, он находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердила экспертиза. В суде женщина сообщила, что муж был агрессивен: таскал ее за ноги по квартире.



Как рассказывала на суде сама Татьяна, в какой-то момент мужчина достал нож, чтобы открыть упаковку с батарейками, при этом он обронил фразу примерно следующего содержания: «Сейчас в ножички поиграем». Обеспокоенная супруга решила забрать у него опасный предмет, но случайно порезала мужу руку. Это обозлило мужчину, и он набросился на жену, когда она пошла на кухню. Он схватил женщину за волосы и придавил к холодильнику. При этом якобы напоролся на нож, который супруга держала в руке.



Суд признал женщину виновной в убийстве мужа. В момент совершения преступления она была беременна. После инцидента Куликова попала в больницу, где врачи констатировали гибель плода.



Из колонии Куликова выйдет в 52 года.