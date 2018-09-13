Юрий Чайка заложил в Екатеринбурге капсулу времени

Теперь у Уральского юридического университета появилась собственная капсула времени. Записку с пожеланиями будущим правозащитникам заложил генпрокурор России Юрий Чайка. Сегодня он с преподавателями и студентами отмечает 100-летие учебного заведения.Здесь Чайка учился в 1976 году. Впоследствии его однокурсники Александр Буксман и Виктор Гринь стали его же заместителями. Сегодня они тоже поздравили институт с почётным юбилеем.«В обращении, конечно, рассказана история учебного заведения. А также указаны его известные выпускники и сотрудники, которые принимали участие в разработке современной Конституции и гражданского права страны. Завет потомкам — чтить правовое государство», — пояснили в пресс-службе вуза.Подчеркнули вклад уральской юридической школы также депутат Госдумы Павел Крашенинников (выпускник вуза 1989 года), руководство университета, заместитель генпрокурора в УрФО и губернатор области.Полное содержимое капсулы будет известно достаточно быстро: планируется, что её вскроют через четверть века — в 2043 году.