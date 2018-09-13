В Верхней Пышме открылся первый международный турнир по армрестлингу

Сегодня, 15 сентября, в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК торжественно открылся первый Международный турнир по армрестлингу имени В. Г. Петрова. Соревнования приурочены к 100-летию Уральского государственного юридического университета. Партнером турнира выступает Уральская горно-металлургическая компания.С открытием турнира и юбилеем университета всех участников праздника поздравил выпускник УрГЮУ, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.«Для меня большая честь открывать первый международный турнир по армрестлингу имени Валерия Григорьевича Петрова — руководителя кафедры физического воспитания и спорта Уральского государственного юридического университета, а в свое время моего преподавателя по физической культуре. Почти полвека Валерий Григорьевич посвятил физической подготовке студентов университета, сам ведет занятия по греко-римской борьбе и армспорту. В моей жизни занятия греко-римской борьбой сыграли значимую роль. Время, проведенное в спортзале в студенческие годы, стало важной отправной точкой для формирования моего характера», — сказал в своем выступлении Юрий Чайка.В торжественной церемонии открытия турнира принял участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Сегодняшнее событие — подтверждение тому, что Свердловская область по итогам 2017 года стала самым спортивным регионом нашей страны. И столетие одного из старейших уральских вузов мы отмечаем прекрасным спортивным праздником, — сказал губернатор. — Я вас всех поздравляю со значимым юбилеем, спортсменам — удачи, хороших выступлений и всего самого доброго».На открытии соревнований присутствовал и сам Валерий Петров, среди воспитанников которого немало выдающихся личностей.«В нашем университете физическая культура и спорт рассматриваются как важнейшая часть общекультурной и профессиональной подготовки студентов. И неслучайно зачастую лучшие спортсмены — это лучшие студенты вуза, поэтому сегодня мы видим в числе почетных гостей наших выпускников», — отметил Валерий Григорьевич.На соревнования в медной столице собрались сильнейшие армрестлеры страны. Чемпионы Европы и мира из Москвы, Сибири и с Дальнего Востока сражаются за звание лучшего в турнире с крупнейшим призовым фондом в России. Турнир проводится по системе двоеборье, по действующим правилам Всемирной ассоциации армрестлинга (WAF).Победитель в каждой весовой категории будет определён по наибольшей сумме набранных очков в борьбе левой и правой рукой. Атлеты, занявшие с 1-го по 5-е место в своих весовых категориях, будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, а также денежными призами.