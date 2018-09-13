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15:06 | 15.09.2018
Фото: пресс-служба областного Следственного комитета
Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского заключили под стражу на два месяца
Первое заседание суда было закрытым. На суд прибыла мать убитой девочки и её близкая подруга. Со СМИ женщины общаться отказались.
Напомним, тело 10-летней школьницы в Каменске-Уральском нашли утром 12 сентября в ванной. Накануне вечером девочка осталась дома с отчимом и его новым приятелем. Им был Николай Агеев. Вечером мужчин видели в алкомаркете. Мать погибшей всю ночь была на работе.
Как сообщают соседи, вплоть до ночи они слышали детские крики, топот мужских ног и погоню. Детские стоны свидетельствовали о том, что в конфликте мужчин участвовал и ребёнок. По предварительной версии, сначала Агеев избил отчима девочки, чтобы ограбить квартиру. Потом он добрался и до ребёнка. Злоумышленник вынес из квартиры более 50 тысяч рублей и скрылся в Челябинской области. На следующий день челябинское управление МВД разослало ориентировки на предполагаемого преступника. Тогда же вечером Агеева задержали.
В качестве меры пресечения Агееву, который вдобавок ко всему не имеет российского гражданства (родился в Курганской области), избрали 2 месяца нахождения в СИЗО. 13 ноября стартуют новые судебные процессы по делу об убийстве 10-летней школьницы.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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