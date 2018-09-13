На трассе Екатеринбург — Тюмень девушка попала под бензовоз

14:46 | 15.09.2018

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области

Накануне на 88-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием отечественной легковушки и бензовоза. Водителем была девушка. Права она получила всего два месяца назад.



Как сообщается в Управлении ГИБДД по Свердловской области, авария произошла вчера в 18:30. За рулём ВАЗ-2114 была девушка, которая получила права всего два месяца назад. Она ехала со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени и решила обогнать фуру справа по обочине, но допустила занос. Её отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с двигающимся во встречном направлении бензовозом Scania. А после этого в ВАЗ врезался двигающийся в попутном направлении грузовик Howo.



По сообщениям сотрудников ГИБДД, бензовоз ехал порожняком. Девушку-водителя и пассажира доставили в больницу Богдановича.