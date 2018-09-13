Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 сентября 2018 года

11:03 | 15.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.09.2018 до 08:00 15.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 194 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 112 противоправных деяний. Из них 5 грабежей, 26 кражи чужого имущества, 11 фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 14 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 5670 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 84 сотрудника полиции, 14 представителей частных охранных предприятий, 6 человек из ДНД и 4 казака. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.