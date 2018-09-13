Жителя Екатеринбурга прописали на несуществующей улице

Жителю Екатеринбурга в паспорте в графе «Прописка» написали: «Екатеринбург, дом 1». Теперь мужчина не может пользоваться ни одной из социальных услуг.Чтобы построить новый дом в швейцарском стиле, Дмитрию пришлось продать свой участок земли. Недвижимость мужчина зарегистрировал по всем правилам, вот только в получении нормального адреса ему отказали. Говорят, соответствующей улицы для него нет.С Дмитрия потребовали предъявить проект планировки территории, на которой расположен его дом.«Вроде это муниципальная услуга, если есть заявка, город должен ее удовлетворить, а не отказывать раз за разом с одинаковыми формулировками. И выяснилось, город его (проект планировки – Прим. «ВВ») разрабатывать не собирается, и никому права за последние десять лет на его разработку не давалось», — рассказал Дмитрий.Мужчина пошел в суд и победил: администрацию города обязали присвоить его дому адрес. Но для него не нашли ни улицы, ни переулка. Его адрес теперь только такой: Екатеринбург, дом 1. Это, конечно, эксклюзив, но никаких плюсов от этого нет.«Из-за того, что в адресе отсутствует местоположение, любая оперативная служба — будь то МЧС, скорая помощь, полиция, они будут долго выяснять, где же находится этот дом, как к нему проехать», — пожаловался Дмитрий.В администрации рассказали, что на деле всё по закону. Поскольку на территории, где мужчина построил коттедж, отсутствуют элементы планировочной структуры и улично-дорожная сеть, муниципальные работники не могут просто так присвоить дому улицу.«Адрес соответствует требованиям, предъявляемым к структуре адреса. Так как при отсутствии адресообразующих элементов, например, территории или улицы, указание таковых не является обязательным», — рассказал Анатолий Карманов, пресс-секретарь администрации Екатеринбурга.На данный момент Дмитрий изучает юридические термины, а недалеко от его коттеджа строятся новые дома.Фото: Телеканал "360"