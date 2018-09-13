На Урале раскрыто дело с подброшенным к детскому саду телом мужчины

09:01 | 15.09.2018

Следователи раскрыли дело с телом мужчины, подброшенным к детскому саду №86 в Каменске-Уральском. Его убийцей оказался 26-летний рецидивист с пятью судимостями. С убитым он знаком не был.



Напомним, вокруг этого дела ходило много версий. Например, сначала полиция предполагала, что 39-летнего мужчину задушили неизвестные, после чего подбросили тело к территории учреждения. Известно, что в ночь перед обнаружением тела к детсаду подъезжал легковой автомобиль.



Однако как выяснилось, убийца, будучи пьяным, спровоцировал драку со случайным прохожим и задушил его. Всё это происходило у ворот детского сада. На следующий день преступник написал явку с повинной.



Ранее следователи разрабатывали версию, что из легкового автомобиля, подъехавшего ночью к садику, преступники выбросили труп, чтобы избавиться от следов преступления. Но, как позже выяснилось, преступник тогда подъехал к телу мужчины, чтобы просто удостовериться, что он мёртв. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Свердловской области.



Фото: Сообщество "Говорит Каменск-Уральский" во "ВКонтакте"