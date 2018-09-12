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22:13 | 14.09.2018
kommersant.ru
В Екатеринбург прилетел генпрокурор России Юрий Чайка. Он поздравит УрГЮУ с юбилеем
— Генеральный прокурор России Юрий Чайка примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня основания нашего вуза, который он окончил в 1976 году. 15 сентября с 10:50 до 12:30 пройдёт его встреча с членами учёного совета и студентами университета, — рассказали в УрГЮУ.
Ради проезда кортежа генпрокурора сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Белинского. По словам очевидцев, все 23 машины — именно таким был кортеж Чайки — промчались быстро. Перекрытие длилось около трёх минут.
Видео: Е1
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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