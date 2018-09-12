В Екатеринбурге за 72 миллиона рублей продают пентхаус с видом на акваторию Городского пруда

В Екатеринбурге продают трёхэтажный пентхаус с двумя террасами за 72 миллиона рублей. Роскошные апартаменты расположены в самом центре города — на Николая Никонова, 21, рядом со стадионом «Динамо». Окна пентхауса выходят в том числе на акваторию Городского пруда.Объявление о продаже пентхауса, расположенного в самой высокой части дома, появилось на сайте продажи недвижимости N1. Общая площадь апартаментов — 347 квадратных метров. Тянутся они не вдоль, а ввысь — в квартире три этажа.«На первом уровне можно обустроить гардеробную, санузел, холл. На втором уровне — комнату для гостей, кабинет. На третьем уровне — детскую, комнаты для отдыха», — предлагают авторы объявления о продаже на сайте N1.ru. Значительным преимуществом предложения является «красивый, уникальный вид на город».Руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая напоминает, что в классическом понимании пентхаус — это самостоятельное строение с отдельным входом и террасой. Но из-за своей масштабности квартира на Никонова, 21, также подходит под определение.Сейчас в Екатеринбурге в продаже находятся 22 пентхауса. За год средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах на последних этажах выросла на 30 % — до 146 тысяч рублей.Самый дорогой пентхаус продавался в клубном доме «Тихвин» за 102,5 миллиона рублей. Но сейчас это объявление находится в архиве.Фото: N1