Без него учебный год не начнётся: в Екатеринбурге стартует крестный ход в честь 1 сентября

19:59 | 14.09.2018

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В Екатеринбурге 30 сентября пройдёт очередной крестный ход, который екатеринбургская епархия приурочила к началу нового учебного года. Участие в шествии примут 2 тысячи человек – уроженцы городов и сёл Свердловской области. Участники священного шествия дойдут до Ганиной Ямы.



Шествие начнется в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (на Семи ключах). Затем участники пройдут 8 километров по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где у Святой шахты будет совершен молебен. После молебна паломники поедят и смогут совершить экскурсию по монастырю. Обратно их доставят на автобусе.



Напомним, в ночь на 17 июля в крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы приняли участие, по данным епархии, более 100 тыс. человек. Это было главным мероприятием Царских дней, приуроченным к столетию со дня расстрела семьи последнего императора России Николая II.



Тогда шествие верующих возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.