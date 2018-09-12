Улица Военная в Екатеринбурге будет закрыта до 30 сентября

19:37 | 14.09.2018

2gis.ru

Ремонтные работы по улице Военной (Вторчермет) в Екатеринбурге затянулись, поэтому для автовладельцев и общественного транспорта улица станет доступной только 30 сентября. До этого времени движение там, соответственно, будет закрыто.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, продление ремонта обусловлено большим объёмом работ. Зону ремонта автомобилисты и водители автобусов объезжают по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной.



В связи с ремонтом Военной на ней также не действует автобусная остановка «Московская», через которую проходят маршруты автобусов № 26 и № 018. Чтобы компенсировать неудобства для пассажиров, сотрудники «Регионального ДРСУ» обустроили в этом районе три временных остановки общественного транспорта. Они расположены на перекрёстках следующих улиц:



– Зенитчиков и Палисадной (в сторону Военной)

– Зенитчиков и Братской (в сторону Палисадной и Военной)

– Военной и Патриса Лумумбы (в сторону Агрономической)

