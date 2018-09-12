Следователи проводят проверку по факту задымления в лифте екатеринбургской больницы, где застряла женщина с ребенком

17:45 | 14.09.2018

oblgazeta.ru

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту задымления в лифте Детской городской клинической больницы № 9, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел накануне, 13 сентября. В лифте оказались заблокированы женщина с ребенком. Произошло задымление. По словам пострадавшей, спасло то, что в двери была щель, а напротив окно. Только поэтому они не задохнулись.



Женщина нажимала на кнопку аварийного вызова, пыталась звонить в пульмонологическое отделение больницы, но никто не отвечал. В итоге мать с ребенком пробыли в кабине около 40 минут, пока не подоспела помощь.



«В рамках проверочных мероприятий будет выясняться, в частности, в полной ли мере были проведены мероприятия по своевременному техническому обслуживанию лифта в больнице, а также выполняют ли должностные лица возложенные на них обязанности по обеспечению безопасного пребывания граждан в помещениях медицинского учреждения. Для установления возможного вреда здоровью пострадавших (женщины и её дочери) будут проведены соответствующие исследования», — пояснили в пресс-службе свердловского СУ СКР.